Yumuşak içimiyle vazgeçilmeziniz olacak: Evde latte tarifi

Yumuşak içimi nedeniyle severek tüketilen latte, kolay yapımıyla herkesin gönlünde taht kuruyor. Cappuccino’ya göre çok daha fazla süt barındıran bu lezzeti içen bir daha vazgeçemiyor. Eğer hafif tatları seviyorsanız, bu kahveyi yapmayı mutlaka deneyin! İşte evde latte tarifi...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:40
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 115 kcal

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1/4 (çeyrek) su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı süt

YAPILIŞI

  1. 1 su bardağı sütü ocakta kaynatın. Ardından mikser yardımıyla köpürtün.
  2. Daha sonra sıcak suyun içerisine kahve ve şekeri ekleyin.
  3. Ardından sütü ilave edip güzelce karıştırın.
  4. İşte kahvemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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