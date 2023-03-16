Yumuşak içimiyle vazgeçilmeziniz olacak: Evde latte tarifi
Yumuşak içimi nedeniyle severek tüketilen latte, kolay yapımıyla herkesin gönlünde taht kuruyor. Cappuccino’ya göre çok daha fazla süt barındıran bu lezzeti içen bir daha vazgeçemiyor. Eğer hafif tatları seviyorsanız, bu kahveyi yapmayı mutlaka deneyin! İşte evde latte tarifi...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:40Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:40
1 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
115 kcal
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı granül kahve
1 çay kaşığı şeker
1/4 (çeyrek) su bardağı sıcak su
1 su bardağı süt
YAPILIŞI
1 su bardağı sütü ocakta kaynatın. Ardından mikser yardımıyla köpürtün.
Daha sonra sıcak suyun içerisine kahve ve şekeri ekleyin.