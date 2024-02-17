Zencefil içeceği tarifi: bağışıklığı güçlendiren lezzet
Modern yaşamın hızıyla birlikte, sağlığımızı destekleyen basit ve etkili çözümler aramak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu bağlamda, doğal içeceklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri giderek daha fazla dikkat çekiyor. Zencefil içeceği de bunlardan biri olarak öne çıkarak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve sindirim sistemini destekleyebilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya ilaç kullanımı varsa, önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:07Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:07
1 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
3 dakika
Porsiyon :
30 kcal
MALZEMELER
Bir parça taze zencefil kökü (yaklaşık 2-3 cm)
1 tatlı kaşığı taze limon suyu
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Zencefil kökünü iyice yıkayın ve kabuğunu soyun.
Zencefil kökünü rendeleyin veya dilimleyin.
Bir blender veya mikser kullanarak zencefil parçalarını suyla birlikte iyice karıştırın.
Karışımı süzgeçten geçirerek zencefil posasını ayırın ve sıvı kısmını elde edin.
Limon suyunu ve isteğe bağlı olarak bal ekleyin ve tekrar karıştırın.
Hazırladığınız zencefil içeceğini küçük bir bardakta servis yapın.