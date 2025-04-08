Ayvalık tostu tarifi: Her ısırığı lezzet bombası...
Klasik tostları unutun! Dışarıda yediklerinizin pabucunu dama atacak, efsane lezzetiyle damak çatlatan gerçek Ayvalık tostu tarifini keşfedin. Sıcacık, bol malzemeli ve tam kıvamında… Bir ısırıkta bağımlısı olacağınız bu tost, mutfağınızın yeni yıldızı olacak!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:41Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:41
YAPILIŞI
1 adet Ayvalık tost ekmeği (bulamazsan, susamsız sandviç ekmeği de olur)
2 dilim sucuk
1-2 dilim salam
1 dilim sosis (ortadan ikiye kesilmiş)
1 dilim kaşar peyniri
1 yemek kaşığı Rus salatası
1 tatlı kaşığı ketçap
1 tatlı kaşığı mayonez
Tereyağı (ekmekleri kızartmak için)
Yapılışı:
Ayvalık tost ekmeğini ortadan ikiye kes. İç kısmını hafifçe tereyağıyla yağla.
Tavada sucuk, salam ve sosisleri azıcık yağda çevirerek ısıt. Çok kızartma, hafif ısınmaları yeterli.
Yağladığın iç yüzleri tavada ya da tost makinesinde hafifçe kızart.
Alt ekmeğe önce kaşar peynirini yerleştir. Üzerine sucuk, salam, sosis, Rus salatası, ketçap ve mayonezi sırayla koy. Üstüne diğer ekmeği kapat.
Tostu makineye koy ve dışı çıtır, içi eriyene kadar bastırarak pişir (yaklaşık 4-5 dakika).
Sıcak sıcak, yanında turşu ile servis et. Afiyet olsun! 😋