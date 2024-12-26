Çılbır tarifi: Tam kıvamında! Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak

Osmanlı Saray Mutfağı: Çılbır, Osmanlı döneminde saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olarak sıkça tüketilmiştir. Yoğurt ve yumurta, Osmanlı mutfağının temel malzemelerinden olduğu için bu ikilinin birleşimi sade ama lezzetli bir tarif yaratmıştır. İşte tarihi lezzetin tam kıvamındaki tarifi...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:58

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı tuz

Yoğurt sosu için:

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz

Tereyağlı sos için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (veya pul biber)

Hazırlanışı:

  • Bir tencereye suyu alın ve kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan suya sirkeyi ve tuzu ekleyin.
  • Suyun altını kısın, suyun kaynaması hafiflesin (yumurtalar dağılmasın).
  • Yumurtaları bir kâseye tek tek kırın ve dikkatlice suyun içine bırakın.
  • 3-4 dakika kadar haşlayarak yumurtaların beyazının katılaşmasını, sarısının ise akışkan kalmasını sağlayın.
  • Yumurtaları delikli bir kaşıkla sudan alın.
  • Süzme yoğurdu bir kâseye alın, içine ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyin, iyice karıştırın.
  • Küçük bir tavada tereyağını eritin.
  • Yağ eridikten sonra kırmızı biberi ekleyip karıştırın, 1-2 dakika kadar pişirin.
  • Servis tabağına önce yoğurtlu sosu yayın.
  • Üzerine haşlanmış yumurtaları yerleştirin.
  • En üste tereyağlı sosu gezdirin.
  • Sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 😊

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