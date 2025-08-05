Crumpet tarifi: İngilizlerin bu lezzeti kahvaltıların vazgeçilmezi olacak...
Yumuşacık dokusu, balon gibi kabaran yüzeyi ve tereyağıyla buluştuğunda ağızda eriyen yapısıyla crumpet, kahvaltı sofralarının yeni yıldızı olmaya aday! Üstelik evde sadece birkaç malzemeyle hazırlamak mümkün. Bir kez tadınca bağımlısı olacaksınız…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:43Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:03
YAPILIŞI
🧂 MALZEMELER:
250 ml süt (ılık)
100 ml su (ılık)
250 g un (yaklaşık 2 su bardağı)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı instant kuru maya
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Birkaç damla sıvı yağ (tava için)
Crumpet halkası (yuvarlak metal halka), yoksa küçük pankek gibi dökebilirsin.
👩🍳 HAZIRLIK AŞAMALARI:
Ilık süt ve suyu bir kapta karıştır.
Un, maya, şeker ve tuzu başka bir kapta karıştır.
Sıvı karışımı kuru karışımın üzerine dök ve pürüzsüz olana kadar çırp (mikserin düşük hızını da kullanabilirsin).
Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırak (kabarcıklar oluşmalı ve hacmi artmalı).
1 saat sonra kabarmış karışıma kabartma tozunu ekle ve karıştır.
15 dakika kadar yeniden dinlendirin.
Tavayı orta ateşte ısıt ve hafifçe yağla.
Crumpet halkalarını tavaya yerleştir (ya da halkan yoksa doğrudan dök).
Her halkaya 2–3 yemek kaşığı kadar hamur dök.
Üst yüzeyde delikler oluşana kadar pişir (yaklaşık 5–7 dakika).
Altı altın rengini alınca halkayı çıkar ve diğer tarafını 1 dakika kadar pişir.
🍯 Servis Önerisi:
Tereyağı sürerek hemen sıcak tüketebilirsin.
Reçel, bal, peynir sürebilirsin.
İngilizler genellikle tereyağı + çay ile sabah kahvaltısında tüketir.