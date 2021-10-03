En güzel akıtma tarifi: Mayalı akıtma nasıl yapılır?

Mayalı akıtma tarifinde de gördüğünüz gibi aslında mayasız normal yapılan akıtmadan pek de farklı değildir. Mayalı akıtma nasıl yapılır diye baktığımız zaman aslında içinde maya bulunan her hamur işi gibi burada da püf nokta sıvı kullanılacak malzemelerin ILIK olması ve diğer malzemelerin de oda sıcaklığında olmasıdır. Süt ve su gibi malzemeleri mayalı hamur işlerinde ılık kullanırsanız eğer hem mayalanma aktifi hızlı olur hem de daha çabuk mayalanır. Akıtma yapımı aslında hem kolay hem de pratiktir ve akıtma kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerindir. Tabi unutmamak gerekir ki aslında akıtma yöresel olarak farklı isimler almaktadır ve haliyle bu birden çok tarifin karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır. Şimdi size yapılışının tüm ayrıntılarını vereceğimiz mayalı akıtma tarifinin lezzetine bayılacaksınız.

Mayalı akıtma tarifine başlarken öncelikle mayayı aktive ederek başlamalısınız. 1,5 bardak ılık su ve 1,5 bardak ılık sütü bir kaba alıp üzerine 1 paket kuru mayayı ve toz şekeri ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı 10 dakika aktive olması için bekletiniz.

10 dakikanın sonunda hazırladığımız karışıma geri kalan malzemelerden tuz ve unu ekleyip topaklanmaya dikkat ederek iyice çırparak karıştırın.

Hamurun tamamen pürüzsüz olması çok önemlidir. Özellikle unu eklerken yavaş yavaş eklerseniz unun topaklanmasını engellemiş olursunuz.

Unun tamamen ve pürüzsüz olarak karıştığından emin olduktan sonra en son bu karışıma 1 yumurtayı ekleyiniz.

Tamamen pürüzsüz bir karışım elde ettikten sonra asıl dikkat etmeniz gereken kısma geldik. Akıtmayı mayalanmaya bırakmak. Mayalanma kısmı 50 dakika ile 1 saat arasında olmalıdır çünkü daha fazla mayalanması ekşimesine sebep olabilir.

Karışımın üzerini streç film ile iyice kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakınız.

Mayalanmasını tamamlayan ve iyice kabartmış olan akıtma pişmeye hazır hale geldiğine göre yapışmaz bir tavaya az bir miktar yağ döküp yağı ısıtınız.

Bir kepçe yardımı ile mayalı akıtmayı tavaya döküp iyice yayılmasını sağlayınız.

Yüksek ateşte pişirmek akıtmanın yanmasına sebep olur. Kısık ateş akıtmanızın çiğ kalmasına sebep olur. Orta ateşte iyice yayılmış akıtmanızı arkası önünü takip ederek pişiriniz.

Özellikle tavadan aldığınız her akıtmadan sonra tavayı tekrar yağlamayı unutmayınız. Aşırı ısınmış ve yağsız tava akıtmanızın yanmasına sebep olabilir.

Tüm akıtmalarınızı pişirdikten sonra akıtmalarınızı sıcak servis etmeyi unutmayınız.