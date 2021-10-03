En güzel akıtma tarifi: Mayalı akıtma nasıl yapılır?

Mayalı akıtma tarifinde de gördüğünüz gibi aslında mayasız normal yapılan akıtmadan pek de farklı değildir. Mayalı akıtma nasıl yapılır diye baktığımız zaman aslında içinde maya bulunan her hamur işi gibi burada da püf nokta sıvı kullanılacak malzemelerin ILIK olması ve diğer malzemelerin de oda sıcaklığında olmasıdır. Süt ve su gibi malzemeleri mayalı hamur işlerinde ılık kullanırsanız eğer hem mayalanma aktifi hızlı olur hem de daha çabuk mayalanır. Akıtma yapımı aslında hem kolay hem de pratiktir ve akıtma kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerindir. Tabi unutmamak gerekir ki aslında akıtma yöresel olarak farklı isimler almaktadır ve haliyle bu birden çok tarifin karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır. Şimdi size yapılışının tüm ayrıntılarını vereceğimiz mayalı akıtma tarifinin lezzetine bayılacaksınız.