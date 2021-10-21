En güzel ve pratik sade omlet tarifi: Sade omlet nasıl yapılır?

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan omlet, besin değeri olarak oldukça zengin ve protein kalitesi çok yüksek bir yiyecektir. 1 yumurta yaklaşık 6 gram protein içermektedir ve yumurtanın içerisindeki bu proteinin tamamını vücudumuz kullandığı için değerli bir protein kaynağıdır. ‘Sade omlet yapılışı’ çok pratik olduğu için kahvaltı sofralarında sürekli tercih edilen bir besindir. Mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan omletin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kahvaltı sofralarında değişiklik arayanlar ‘sade omlet tarifi’ için araştırma yapıyor. Bu sebeple en lezzetli omlet çeşitlerini ve tariflerini sizler için derledik. İşte ‘sade omlet nasıl yapılır?’ sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

  • 1 kişilik bir omlet için kasenin içerisine 2 adet yumurta kırın.
  • Yarım çay kaşığı tuz ve karabiberi ekledikten sonra çırpma işlemine başlayın.
  • Önceden bir kaşık tereyağı ile ısıttığınız tavanıza karışımı boşaltınız.
  • Kısık ateşte alt yüzü kızarana kadar pişirin
  • İlk koyduğunuz yüz piştikten sonra omleti katlayarak 1-2 dakika daha bu şekile pişirin

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