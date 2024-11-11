Fransa'dan kahvaltı sofralarınıza: Elmalı tost tarifi...

Malzemeler:
Dört dilim tost ekmeği
Bir çay bardağı süt
İki adet yumurta
İki yemek kaşığı krema
Kızartmak için:
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Karamelize elma için:
İki adet orta boy elma
Bir tatlı kaşığı tereyağı
İki yemek kaşığı kahverengi şeker
Bir yemek kaşığı toz şeker
Bir çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
Dilerseniz iki top dondurma
Yapılışı:
Karamelize elmaları hazırlamak için ilk olarak kabukları soymuş olduğunuz elmaları sekiz eş parçaya bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkarın.
Tereyağını küçük bir tavanın içerisine alın ve eritin.
Elma dilimlerini tavaya alın. Toz şeker karışımını ilave edip kısık ateşte karamel rengi elde edene kadar karıştırın.
Tarçını da ilave edip tahta kaşıkla karıştırdığınız karamelize elmaları çok kısa ateşte ocakta bekletin.
Süt, yumurta ve kremayı derin bir kasenin içerisine alın ve tel çırpıcı ile karıştırın.
Tabanı geniş olan ayrı bir tavada tereyağını eritin.
Sütlü karışıma batırdığınız tost ekmekleri tereyağında arkalı önlü olacak şekilde teres çevirerek renk alana kadar kızartın.
Kızarmış olan ekmekleri servis tabağına alın ve üzerine hazırlamış olduğunuz karamelize sosu gezdirin.
Fransız elmalı tostunuz hazır!