Fransa'dan kahvaltı sofralarınıza: Elmalı tost tarifi...

Dört dilim tost ekmeği

Bir çay bardağı süt

İki adet yumurta

İki yemek kaşığı krema

Kızartmak için:

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Karamelize elma için:

İki adet orta boy elma

Bir tatlı kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı kahverengi şeker

Bir yemek kaşığı toz şeker

Bir çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Dilerseniz iki top dondurma

Yapılışı:

Karamelize elmaları hazırlamak için ilk olarak kabukları soymuş olduğunuz elmaları sekiz eş parçaya bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkarın.

Tereyağını küçük bir tavanın içerisine alın ve eritin.

Elma dilimlerini tavaya alın. Toz şeker karışımını ilave edip kısık ateşte karamel rengi elde edene kadar karıştırın.

Tarçını da ilave edip tahta kaşıkla karıştırdığınız karamelize elmaları çok kısa ateşte ocakta bekletin.

Süt, yumurta ve kremayı derin bir kasenin içerisine alın ve tel çırpıcı ile karıştırın.

Tabanı geniş olan ayrı bir tavada tereyağını eritin.

Sütlü karışıma batırdığınız tost ekmekleri tereyağında arkalı önlü olacak şekilde teres çevirerek renk alana kadar kızartın.

Kızarmış olan ekmekleri servis tabağına alın ve üzerine hazırlamış olduğunuz karamelize sosu gezdirin.

Fransız elmalı tostunuz hazır!