Geleneksel sofraların lezzet sırrı: Pişi tarifi…

Malzemeler:
Bir su bardağı süt
Bir paket kabartma tozu
Üç su bardağı un
Bir çay kaşığı tuz
Bir su bardağı sıvı yağYapılışı:
İlk olarak süt, kabartma tozu ve tuzu bir araya getirin ve karıştırın.
Sonrası yavaş yavaş unu ilave edin.
Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurun.
Ardından hamuru merdane ile orta kalınlıkta açın.
Bir bardağın ağız kısmı ile hamura şekiller verin.
Bir su bardağı sıvı yağı tavaya ekleyin ve iyice kızdırın.
Şekil vermiş olduğunuz hamurları tavaya yerleştirin ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın.
Pişiniz hazır!