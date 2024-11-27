Geleneksel sofraların lezzet sırrı: Pişi tarifi…

Pişi, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle kahvaltı sofralarını şenlendiren, yumuşacık iç dokusuyla ve altın sarısı rengiyle herkesin iştahını kabartan pişi, yapımı kolay olduğu kadar bir o kadar da lezzetli bir yiyecektir. Tarifte verilen ölçüler 5 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:09

YAPILIŞI

Malzemeler:

Bir su bardağı süt

Bir paket kabartma tozu

Üç su bardağı un

Bir çay kaşığı tuz

Bir su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

İlk olarak süt, kabartma tozu ve tuzu bir araya getirin ve karıştırın.

Sonrası yavaş yavaş unu ilave edin.

Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurun.

Ardından hamuru merdane ile orta kalınlıkta açın.

Bir bardağın ağız kısmı ile hamura şekiller verin.

Bir su bardağı sıvı yağı tavaya ekleyin ve iyice kızdırın.

Şekil vermiş olduğunuz hamurları tavaya yerleştirin ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

Pişiniz hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA