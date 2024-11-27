Geleneksel sofraların lezzet sırrı: Pişi tarifi…

Malzemeler:

Bir su bardağı süt

Bir paket kabartma tozu

Üç su bardağı un

Bir çay kaşığı tuz

Bir su bardağı sıvı yağ

İlk olarak süt, kabartma tozu ve tuzu bir araya getirin ve karıştırın.

Sonrası yavaş yavaş unu ilave edin.

Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurun.

Ardından hamuru merdane ile orta kalınlıkta açın.

Bir bardağın ağız kısmı ile hamura şekiller verin.

Bir su bardağı sıvı yağı tavaya ekleyin ve iyice kızdırın.

Şekil vermiş olduğunuz hamurları tavaya yerleştirin ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

Pişiniz hazır!