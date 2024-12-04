Kahvaltı sofralarını şenlendiriyor: Süt reçeli tarifi...

Malzemeler:

Bir litre tam yağlı süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir silme çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

İlk olarak süt ve şekeri derin bir tencerenin içerisine ekleyin ve kaynatın. Kaynama aşamasında dibi tutmaması için ara ara karıştırın.

Kaynamaya başladığında ise bir silme çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sütün rengi sarıya dönüp boza kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatın. (Yaklaşık 45 dakikada bu kıvamı elde edebilirsiniz.

Kavanozlara ekleyin ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Oda sıcaklığına gelince kavanozun kapağını kapatın ve dolaba kaldırın.

Süt reçeliniz hazır!