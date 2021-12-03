Kahvaltı sofralarının yıldızı menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Menemen, yaz mevsiminde domates ve biberin güzel olduğu zaman dilimlerinde hazırlandığında ayrı bir lezzete sahip olur. Eğer kışın lezzetli domates ve biber bulamamaktan şikayetçiyseniz yaz mevsiminin sonunda menemenlik kavanozlar hazırlayarak bu soruna çözüm üretebilirsiniz. Bu tarifte verdiğimiz yumurta miktarı menemenin afif sulu olmasını sağlayacak şekilde ölçüye göre ayarlanmıştır. Eğer siz menemeni daha katımsı bir formda seviyorsanız yumurta miktarını artırabilir ya da domates miktarını azaltabilirsiniz. Bu tarifi kahvaltı harici diğer öğünlerde hazırlamak istiyorsanız, 1 diş sarımsak ve soğan kullanabilirsiniz. Bu iki malzeme genel olarak kahvaltı öğününde tercih edilmese de buradaki seçim sizin zevkinize kalmış. Tarif aşamalarında paylaşmadık fakat servis önerisi olarak burada bir püf noktadan bahsedebiliriz. İsterseniz menemeni servis aşamasında üstüne ince kıyılmış maydanoz ekleyerek de servis edebilirsiniz. Tarif listesine ek olarak zevkinize göre ek baharatlar ekleyebilirsiniz. Kullanacağız baharatlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Menemen yaparken özellikle margarin kullanmamaya dikkat edin. Biz bu tarifi tereyağı ile hazırladık fakat evde tereyağı bulunmuyorsa zeytinyağı tercih edebilirsiniz.