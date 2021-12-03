Kahvaltı sofralarının yıldızı menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 5 adet orta boy domates (Domateslerin boyutu değişkenlik gösteriyorsa büyüklü küçüklü 4 adet domates de kullanılabilir.)
- 2 adet çarliston biber
- 6-7 adet sivri biber (Biberleri isteğinize göre acı ya da tatlı olarak kullanabilirsiniz.)
- 5 adet yumurta
- 1 yemek aşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Pul biber
AŞÇININ NOTU
Menemen, yaz mevsiminde domates ve biberin güzel olduğu zaman dilimlerinde hazırlandığında ayrı bir lezzete sahip olur. Eğer kışın lezzetli domates ve biber bulamamaktan şikayetçiyseniz yaz mevsiminin sonunda menemenlik kavanozlar hazırlayarak bu soruna çözüm üretebilirsiniz.
Bu tarifte verdiğimiz yumurta miktarı menemenin afif sulu olmasını sağlayacak şekilde ölçüye göre ayarlanmıştır. Eğer siz menemeni daha katımsı bir formda seviyorsanız yumurta miktarını artırabilir ya da domates miktarını azaltabilirsiniz.
Bu tarifi kahvaltı harici diğer öğünlerde hazırlamak istiyorsanız, 1 diş sarımsak ve soğan kullanabilirsiniz. Bu iki malzeme genel olarak kahvaltı öğününde tercih edilmese de buradaki seçim sizin zevkinize kalmış.
Tarif aşamalarında paylaşmadık fakat servis önerisi olarak burada bir püf noktadan bahsedebiliriz. İsterseniz menemeni servis aşamasında üstüne ince kıyılmış maydanoz ekleyerek de servis edebilirsiniz.
Tarif listesine ek olarak zevkinize göre ek baharatlar ekleyebilirsiniz. Kullanacağız baharatlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış.
Menemen yaparken özellikle margarin kullanmamaya dikkat edin. Biz bu tarifi tereyağı ile hazırladık fakat evde tereyağı bulunmuyorsa zeytinyağı tercih edebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Yeşil biber ve domatesleri güzelce yıkayın. Yıkadıktan sonra domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Domateslerin iyice küçük küp parçalar halini almasını sağlayın. Biberlerin sapları ve çekirdeklerini temizleyin, onları da ince ince kıyın.
- Tereyağını sahanda çevirin. Yağ eridikten sonra biberleri tavaya ekleyin ve orta ateşte biberler kendini salana kadar 2-3 dakika boyunca kavurun.
- Küp haline getirdiğiniz domatesleri tavaya alın. Bu aşamada tuz ve karabiberle domatesleri tatlandırıp yumuşayıncaya kadar kavurun. Buradaki kavurma işlemi yaklaşık olarak 7-8 dakika sürecektir.
- Domatesler iyice kendini saldıktan ve suyunu bıraktıktan sonra kekik ilave edebilirsiniz.
- Yumurtaları önceden bir kabın içerisine kırın ve çırpın. Çırpma işlemini çok fazla abartmayın.
- Kabın içerisindeki yumurtayı domateslerin üzerine ilave edin.
- Ara ara karıştırarak istediğiniz kıvama gelmesini sağlayın.
- Kıvam aldıktan sonra servis edebilir, afiyetle tüketebilirsiniz.