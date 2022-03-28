Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet: Kahvaltı pizzası tarifi

Pratik bir tarife hazır mısınız? Bir yaptıkça bin daha yapmak isteyeceğiniz, çocukların bayılacağı mükemmel bir tarif ile geldik... Hem bütçe dostu hem de bu pizzayı yapmak çok kolay!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 10:52
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif Çocuk
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Adet : 200 kcal

MALZEMELER

  • 6 dilim tost ekmeği
  • 4-5 adet mantar
  • 14 dilim sucuk
  • 4 su bardağı rendelenmiş tam yağlı kaşar peyniri
  • Yarım çay bardağı konserve mısır

Sosu için;

  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

  1. Ocakta ısıttığımız tavaya zeytinyağımızı dökelim.
  2. Üzerine küçük küçük doğranmış sarımsak ve domates salçasını ekleyerek karıştıralım.
  3. Sonra doğradığımız domatesleri de ekleyelim. Üzerine tuz, kekik ve pul biberi de ekleyerek tekrar karıştıralım.
  4. Tost ekmeklerimizi fırın kabına yerleştirelim, hazırladığımız sosumuzdan alarak yayalım.
  5. Ekmeklerimizin üzerine dilimlediğimiz mantarlardan ve konserve mısırdan yerleştirelim.
  6. Rendelediğimiz kaşar peynirini ekmeklerimizin üzerine serpiştirdikten sonra sucuk dilimlerini yerleştirelim ve 175°C fırında 20 dakika pişmeye bırakalım.
  7. Mükemmel pişen kahvaltı pizzamız servise hazır. Afiyet olsun!

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