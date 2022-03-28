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Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet: Kahvaltı pizzası tarifi
Pratik bir tarife hazır mısınız? Bir yaptıkça bin daha yapmak isteyeceğiniz, çocukların bayılacağı mükemmel bir tarif ile geldik... Hem bütçe dostu hem de bu pizzayı yapmak çok kolay!
Giriş Tarihi: 28.03.2022
09:41
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
10:52
1 Kişilik
Ev Yapımı
Ekonomik Tarif
Çocuk
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
200 kcal
MALZEMELER
6 dilim tost ekmeği
4-5 adet mantar
14 dilim sucuk
4 su bardağı rendelenmiş tam yağlı kaşar peyniri
Yarım çay bardağı konserve mısır
Sosu için;
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
3 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Ocakta ısıttığımız tavaya zeytinyağımızı dökelim.
Üzerine küçük küçük doğranmış sarımsak ve domates salçasını ekleyerek karıştıralım.
Sonra doğradığımız domatesleri de ekleyelim. Üzerine tuz, kekik ve pul biberi de ekleyerek tekrar karıştıralım.
Tost ekmeklerimizi fırın kabına yerleştirelim, hazırladığımız sosumuzdan alarak yayalım.
Ekmeklerimizin üzerine dilimlediğimiz mantarlardan ve konserve mısırdan yerleştirelim.
Rendelediğimiz kaşar peynirini ekmeklerimizin üzerine serpiştirdikten sonra sucuk dilimlerini yerleştirelim ve 175°C fırında 20 dakika pişmeye bırakalım.
Mükemmel pişen kahvaltı pizzamız servise hazır. Afiyet olsun!
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