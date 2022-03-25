Kahvaltıda bir lezzet şöleni: Mini pizza tarifi

İtalya'dan gelen bu lezzet, özellikle ana yemeklerde severek tüketilse de farklı çeşitleri günün diğer öğünlerinde de rahatlıkla tüketilebiliyor. Kısa sürede hazırlanan bu mini pizzalarla haftasonu kahvaltılarının da favorisi olacak. İşte mini pizza tarifi...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:00Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:00
6-8 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
79 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı şeker
1 paket instant maya
4 su bardağı un
1 silme tatlı kaşığı tuz
Sosu için;
Domates sosu
Kekik
Üzeri için;
1 adet sosis
5-6 dilim sucuk
2 adet yeşil biber
Mozzarella/Kaşar peyniri
Zeytin
YAPILIŞI
Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, su, şeker ve mayayı aldıktan sonra karıştırın ve unu kontrollü şekilde ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Tuzu da ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladıktan sonra hamurun üzerini streç film ile kapatın ve üzerini temiz bir bezle örtün. 30 dakika kadar dinlendirin.
Üzeri için sosimizi, 5-6 dilim sucuğu küçük küçük parçalara kesin. Biberleri de küçük küçük doğrayın.
Mayası gelen hamuru tezgaha alın ve 1-2 kere daha yoğurun.
Hamuru merdane yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açın ve açtığınız hamuru su bardağı ile daire şeklinde kesin.
Şekil verilen pizza hamurlarını fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine salçayı sıcak suda eriterek kekik, tuz ve pulbiber eklediğiniz karışımı hamurların üzerine sürün.
Sonrasında rendelediğimiz kaşar ya da mozzarella peynirimizi yerleştirelim, sosis, sucuk ve biberlerimizi de yerleştirerek önceden ısıttığımız 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.