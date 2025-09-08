Kahvaltılık dürüm tarifi: Sabaha lezzetli bir başlangıç

MALZEMELER (1 dürüm için)

1 adet lavaş veya tortillalık ekmek

2 adet yumurta

2-3 dilim sucuk veya pastırma (isteğe bağlı)

1 dilim kaşar peyniri veya rendelenmiş peynir

1 küçük domates, dilimlenmiş

1-2 yaprak marul

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Bir tavada biraz tereyağı veya zeytinyağı ile yumurtaları tuz ve karabiberle çırpıp pişirin.

Ayrı bir tavada dilimlenmiş sucuk veya pastırmayı hafifçe kızartın.

Lavaşı temiz bir zemine serin. Üzerine marul yapraklarını yerleştirin.

Pişirdiğiniz yumurta ve sucuk/pastırmayı lavaşın üzerine koyun. Domates dilimlerini ve kaşar peynirini ekleyin.

Lavaşı dikkatlice sarın ve tavada 1-2 dakika daha hafifçe ısıtarak peynirin erimesini sağlayın.

Sıcak servis edin, yanında çay veya taze sıkılmış meyve suyu ile çok güzel gider. Afiyet olsun!