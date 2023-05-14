Kahvaltılık krep tarifi

Çocukluğumuza bizi ışınlayacak enfes bir tarif ile güne başlıyoruz: Akıtma... Tuzlu ve tatlı atıştırmalık yerine geçen şahane nostaljik lezzetin yapımı da son derece basit.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 10:06
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • 300 ml süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Akıtmaları pişirirken yapışmaz tava kullanmaya özen gösterin.

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde un ve sütü topaklanmayana kadar çırpın.
Bu karışımın içine sıvı yağı, tuzu ve yumurtaları ekleyip çırpma işine devam edin.
Yanmaz, yapışmaz tavayı ocakta ısıtın. Hamurdan 1 kepçe kadar tavaya döküp, tavayı çevirerek yaydırın.
Tavayı ocaktan kaldırıp çevirerek hamuru yaydırın, hamur her yere eşit şekilde yayıldıktan sonra hala yayılmayan fazla hamur kalıyorsa bir dahakine daha az hamur boşaltın.
Hamurun içindeki su buharlaşıp alt tarafı kızarınca spatula ile akıtmayı çevirin.
Her iki tarafı da pişen akıtmayı servis tabağına alıp tüm hamur bitinceye kadar pişirmeye devam edin.

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