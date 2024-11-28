Kaşarlı patates kroket tarifi: Lezzetine doyum olmuyor…

Malzemeler:
Dört adet patates
Yarım çay bardağı galeta unu
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri
Bir küçük boy kase panko
Yapılışı:
İlk olarak patatesleri küçük küçük doğrayıp haşlayın.
Haşlanan patatesleri ezin ve baharatlarla galeta ununu ekleyerek yoğurun.
Ardında elinizle küçük parçalar alın ve avucunuzda açıp ortasına kaşar peyniri koyun.
Pankoya bulayın ve fırın tepsisinin içerisine yerleştirin.
180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Kaşarlı patates kroketiniz hazır!