Kaşarlı patates kroket tarifi: Lezzetine doyum olmuyor…

Çay saatlerinden kahvaltıya kadar her sofrada yerini alabilecek bir lezzet ile karşınızdayız. Patatesin enfes dokusu ve içinde eriyen kaşarın lezzeti size adeta bir şölen yaşatacak. Her lokmada bir tane daha yemek isteyeceksiniz. Tarifte verilen ölçüler 3 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:32

YAPILIŞI

Malzemeler:

Dört adet patates

Yarım çay bardağı galeta unu

Bir çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri

Bir küçük boy kase panko

Yapılışı:

İlk olarak patatesleri küçük küçük doğrayıp haşlayın.

Haşlanan patatesleri ezin ve baharatlarla galeta ununu ekleyerek yoğurun.

Ardında elinizle küçük parçalar alın ve avucunuzda açıp ortasına kaşar peyniri koyun.

Pankoya bulayın ve fırın tepsisinin içerisine yerleştirin.

180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kaşarlı patates kroketiniz hazır!

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