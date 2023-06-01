Kaşık dökmesi tarifi: Kahvaltılar için ideal

Kahvaltı günün güzel başlamasını sağlayan ve gün boyu bize ihtiyacımızı sağlayan en önemli öğün. Bu bakımdan tükettiğimiz gıdaların tercihi de büyük önem taşıyor. Sabah kahvaltısında yemek için hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek arayanlar için ise bu tarif ideal. İşte kaşık dökmesinin adım adım yapılışı...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:16
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 330 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Üzerine bal dökerek tatlı, peynir sürerek tuzlu olarak tüketebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir kaba aldığınız yumurta ve yoğurdu güzelce kıvam alana kadar çırpın.
  2. Ardından kalan malzemeleri de içerisine ekleyip çırpma işlemine devam edin.
  3. Isıttığınız tavaya az miktarda yağ sürüp, hazırladığınız karışımdan birer kaşık tavaya dökün.
  4. Arkalı önlü pişirip sıcal olarak servis edin. Afiyet olsun!

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