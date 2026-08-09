Kokusunu alan koşuyor: Tel tel uzayan kuymak tarifi!

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuymak, az malzemeyle kısa sürede hazırlanıyor. Tereyağı, mısır unu ve peynirin buluştuğu bu tarifle evde tam kıvamında, uzadıkça uzayan kuymak yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.08.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 10:14

YAPILIŞI

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı sıcak su

150-200 g kolot peyniri (Yoksa dil peyniri veya telli peynir de olur.)

Çok az tuz

YAPILIŞI:

Tavaya tereyağını koyup kısık-orta ateşte eritin.

Mısır ununu ekleyin ve yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Unun kokusu çıkmalı ama yanmamalı.

Sıcak suyu yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın. Pürüzsüz, koyu kıvamlı bir karışım elde edin.

Peynirleri ekleyin ve karıştırmadan, peynirin erimesini bekleyin.

Peynir tamamen eriyince spatulayla hafifçe karıştırın. Tereyağı kenarlardan yüzeye çıkmaya başladığında kuymak hazır. 🤤

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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