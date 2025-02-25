Muhlama tarifi: Bir yiyen bir daha isteyecek!

Muhlama, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Genellikle kahvaltılarda servis edilse de, ana yemeklerin yanına da güzel bir eşlikçi olur. İşte pratik hazırlanışı ile bir yiyenin bir daha isteyeceği o muhlama tarifi…

Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:46

YAPILIŞI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı mısır unu

2 su bardağı su

200 gr tel peynir (tercihen Trabzon peyniri veya kolot peyniri)

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Eriyen tereyağına 1,5 su bardağı mısır ununu ekleyin ve sürekli karıştırarak, unun rengi altın sarısı olana kadar kavurun.

Mısır unu kavrulduktan sonra, 2 su bardağı suyu yavaşça ekleyin. Eğer daha kremamsı bir kıvam isterseniz, karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra, tel peyniri veya kolot peynirini ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

İsteğe bağlı olarak tuz ekleyin. Kıvamı iyice akışkan ve pürüzsüz olmalı.

Sıcak olarak, ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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