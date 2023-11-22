Pastane poğaçası tarifi: kahvaltılarda yumuşacık bir lezzet
Pastane poğaçası, Türk mutfağında sıkça tercih edilen, yumuşacık hamuruyla meşhur bir hamur işidir. Başta kahvaltılarda olmak üzere sık sık atıştırmalık olarak ya da gün içerisinde çayla birlikte de tüketilir. Dilerseniz verdiğimiz tarife ek olarak içerisine peynir veya patates gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. İşte pastane poğaçası tarifi...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:05Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:05
15 Adet
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
90 dakika
Adet :
175 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
1 su bardağı süt (ılık)
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine sürmek için)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket instant maya (10 gram)
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Yumurta sarısı (hamurun üzerine sürmek için)
Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
Ilık süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, tuz, şeker ve mayayı derin bir kaba alın. Karışımı güzelce çırpın.
Yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun.
Hamuru örtün ve üzerine nemli bir bez örtüp mayalanmaya bırakın. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık 1 saat kadar bekleyin.