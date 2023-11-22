Pastane poğaçası tarifi: kahvaltılarda yumuşacık bir lezzet

Pastane poğaçası, Türk mutfağında sıkça tercih edilen, yumuşacık hamuruyla meşhur bir hamur işidir. Başta kahvaltılarda olmak üzere sık sık atıştırmalık olarak ya da gün içerisinde çayla birlikte de tüketilir. Dilerseniz verdiğimiz tarife ek olarak içerisine peynir veya patates gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. İşte pastane poğaçası tarifi...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:05
  • 15 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 90 dakika
  • Adet : 175 kcal

MALZEMELER

Hamur için:

  • 1 su bardağı süt (ılık)
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine sürmek için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket instant maya (10 gram)
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı (hamurun üzerine sürmek için)
  • Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

  1. Ilık süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, tuz, şeker ve mayayı derin bir kaba alın. Karışımı güzelce çırpın.
  2. Yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun.
  3. Hamuru örtün ve üzerine nemli bir bez örtüp mayalanmaya bırakın. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık 1 saat kadar bekleyin.
  4. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.Üzerine hafifçe bastırarak şekil verin.
  5. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
  6. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.
  7. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Bu genellikle 20-25 dakika sürebilir.
  8. Fırından çıkan poğaçaları ılık ya da soğuk servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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