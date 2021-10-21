Peynirli Omlet Nasıl Yapılır: En Kolay Ve Pratik Peynirli Omlet Yapılışı, Tarifi Ve Malzemeleri

Çocuklara peyniri ve yumurtayı sevdirmenin en lezzetli ve kolay yolu peynirli omlet tarifleri olarak karşımıza çıkar. Hem pratik hem doyurucu ve besleyici olan bu tarif, her evin kahvaltı masasını sık sık ziyaret eder. Daha önce bu tarifi denemeyenler “Peynirli omlet nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bu tarifin yapılışı için gereken malzemeler ve tüm adımlar. En kolay ve pratik peynirli omlet yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:46
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • Küp şeklinde doğranmış beyaz peynir
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

  • Yumurtalar bir kasenin içerisinde iyice çırpılır.
  • İçerisine küp şeklinde doğranan beyaz peynirler eklenir.
  • Tavada erittiğiniz yağın üzerine dökülür ve kısık ateşte 5 dakika pişmesi beklenir, afiyet olsun.

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