Sahurda yediğinizde gün boyu tok tutacak! Yulaflı omlet tarifi...

MALZEMELER:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı süt

50 gr beyaz peynir (veya lor peyniri)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI:

Bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine sütü ve yulaf ezmesini ekleyip karıştırın.

Beyaz peyniri ufalayarak karışıma ekleyin. Tuz, karabiber ve baharatları ilave edin.

Tavaya zeytinyağını koyup hafifçe ısıtın, ardından karışımı dökün.

Kısık ateşte her iki tarafını da pişirerek servis edin. Afiyet olsun!