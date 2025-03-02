Sahurda yediğinizde gün boyu tok tutacak! Yulaflı omlet tarifi...

Ramazan ayında sahurda doğru besinleri seçmek, gün boyunca enerjinizi korumanın en önemli yollarından biridir. Hem tok tutan hem de hafif bir seçenek arıyorsanız, yulaflı omlet tam size göre! Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu tarif, sindirimi kolay olduğu gibi uzun süre tokluk hissi sağlar. Üstelik yapımı da oldukça pratik! İşte sahur sofralarınıza lezzet ve doyuruculuk katacak nefis yulaflı omlet tarifi…

Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:12

YAPILIŞI

MALZEMELER:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı süt

50 gr beyaz peynir (veya lor peyniri)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI:

Bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine sütü ve yulaf ezmesini ekleyip karıştırın.

Beyaz peyniri ufalayarak karışıma ekleyin. Tuz, karabiber ve baharatları ilave edin.

Tavaya zeytinyağını koyup hafifçe ısıtın, ardından karışımı dökün.

Kısık ateşte her iki tarafını da pişirerek servis edin. Afiyet olsun!

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