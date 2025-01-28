Simit sandviç tarifi: Kahvaltınızın vazgeçilmezi olacak

Simit sandviç, çıtır simitlerin içinde taze peynir, domates ve salatalık gibi lezzetli malzemelerle birleşerek enfes bir atıştırmalığa dönüşüyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu sandviç, kahvaltıdan öğle yemeğine kadar her an için mükemmel bir seçenek. Lezzetiyle damağınızda iz bırakacak!

Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:59

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 adet simit
  • 4 dilim beyaz peynir (veya tercihinize göre herhangi bir peynir)
  • 4 dilim domates
  • Birkaç dilim salatalık
  • Birkaç dal taze nane veya roka
  • Zeytinyağı (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Simitleri ortadan ikiye kes.
  2. Alt simit diliminin üzerine beyaz peynir dilimlerini yerleştir.
  3. Üzerine domates ve salatalık dilimlerini koy.
  4. Taze nane veya roka yapraklarını da ekle.
  5. Tuz ve karabiberle tatlandır.
  6. Üst simit dilimiyle kapat.
  7. Eğer istersen, sandviçin üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilir ve hafifçe ızgara yapabilirsin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA