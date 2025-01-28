Simit sandviç tarifi: Kahvaltınızın vazgeçilmezi olacak
Simit sandviç, çıtır simitlerin içinde taze peynir, domates ve salatalık gibi lezzetli malzemelerle birleşerek enfes bir atıştırmalığa dönüşüyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu sandviç, kahvaltıdan öğle yemeğine kadar her an için mükemmel bir seçenek. Lezzetiyle damağınızda iz bırakacak!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:59Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:59
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet simit
4 dilim beyaz peynir (veya tercihinize göre herhangi bir peynir)
4 dilim domates
Birkaç dilim salatalık
Birkaç dal taze nane veya roka
Zeytinyağı (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Simitleri ortadan ikiye kes.
Alt simit diliminin üzerine beyaz peynir dilimlerini yerleştir.
Üzerine domates ve salatalık dilimlerini koy.
Taze nane veya roka yapraklarını da ekle.
Tuz ve karabiberle tatlandır.
Üst simit dilimiyle kapat.
Eğer istersen, sandviçin üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilir ve hafifçe ızgara yapabilirsin.