Tek tavada çıkan omlet tost çılgınlığı!

Sabahları hızlıca hazırlayabileceğiniz, hem doyurucu hem de son derece pratik bir lezzet olan omlet tost ile güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Tek bir tavada yumurta ve ekmeğin muhteşem uyumunu buluşturan bu tarif, kahvaltı sofralarınızın yeni favorisi olmaya aday. Sadece birkaç dakika içinde hazırlayarak sıcak sıcak tadını çıkarabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 09:53
YAPILIŞI
MALZEMELER:
2 adet yumurta
2 dilim tost ekmeği
1 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)
2-3 dilim kaşar peyniri veya çedar peyniri
Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber
İsteğe bağlı: İnce dilimlenmiş sucuk, salam veya sosis
YAPILIŞI:
Geniş bir kasede yumurtaları tuz ve baharatlarla pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.
Geniş ve yapışmaz bir tavaya tereyağını alıp orta ateşte eritin.
Çırptığınız yumurtayı tavaya döküp tavanın tabanına eşit şekilde yayın.
Yumurta henüz ıslakken, iki dilim tost ekmeğini yan yana yumurtanın üzerine yerleştirin. Hemen ardından ekmekleri ters çevirin ki her iki yüzü de yumurtaya hafifçe bulansın.
Yumurtanın alt kısmı tamamen pişene kadar 1-2 dakika bekleyin.
Geniş bir spatulayla, ekmeklerle birlikte bütün yumurtayı bozmadan tek seferde ters çevirin.
Ekmeklerin kenarlarından taşan yumurta kısımlarını spatula yardımıyla içe (ekmeklerin üzerine) doğru düzgünce katlayın.
Ekmeklerden birinin üzerine kaşar peyniri dilimlerini ve kullanıyorsanız sucuk/salam dilimlerini yerleştirin.
Diğer ekmek dilimin peynirli dilimin üzerine kapatarak tost şeklini verin.
Ekmeklerin her iki yüzü de altın sarısı rengini alana ve içindeki peynir tamamen eriyene kadar tavada arkalı önlü kızartın.