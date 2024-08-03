Yulaf unlu pankek tarifi: Hem sağlıklı hem şifa deposu
Sağlıklı beslenme trendlerinin yayılmasıyla birlikte, dünya genelinde de popülerlik kazaan yulaf, pankek tariflerinde de öne çıkıyor. Pankek, kahvaltı kültürünün vazgeçilmez bir parçası olup, ailelerin ve arkadaşların bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği sofralarda sıkça yer alır. Yulaf unu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Ayrıca, düşük glisemik indeksi ile kan şekerini dengeler. Yulaf, kalp sağlığını koruyan beta-glukanlar içerir ve düzenli tüketimi kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu sağlıklı pankek tarifi, rafine şeker ve beyaz un kullanmadığı için daha besleyici ve dengeli bir kahvaltı seçeneği sunar.
Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:10Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:10
MALZEMELER
1 su bardağı yulaf unu
1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü, soya sütü veya normal süt kullanabilirsiniz)
1 adet büyük yumurta
1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı vanilya özütü
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı (pankekleri pişirmek için)
YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında yulaf unu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu birleştirin.
Başka bir kapta yumurtayı çırpın ve süt, bal (veya akçaağaç şurubu) ve vanilya özütünü ekleyin. İyice karıştırın.
Sıvı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Eğer hamur çok koyu olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz.
Orta ateşte bir tavayı ısıtın ve biraz zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ekleyin.
Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve yayılmasını sağlayın. Pankekin yüzeyinde kabarcıklar oluşana kadar pişirin, ardından spatula ile çevirip diğer tarafını da pişirin. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.
Pişen pankekleri tavadan alın ve sıcak olarak servis yapın. Üzerine taze meyve, yoğurt veya sevdiğiniz bir sağlıklı şurup ekleyebilirsiniz.