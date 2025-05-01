Yumurtalı ekmeğe farklı bir yorum: Fransız tostu tarifi

MALZEMELER

4 dilim ekmek (tercihen tost ekmeği ya da brioche)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilin (veya birkaç damla vanilya özütü)

1 tatlı kaşığı tereyağı (kızartmak için)

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pudra şekeri

Bal, reçel veya akçaağaç şurubu

Taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini vb.)

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kapta çırpın. Üzerine süt, toz şeker, vanilin ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Ekmek dilimlerini bu karışıma batırarak her iki yüzeyinin iyice sıvıyı emmesini sağlayın.

Tavada tereyağını eritin. Ekmek dilimlerini tavada, her iki tarafı altın rengini alana kadar 2-3 dakika kızartın.

Sıcak servis yapın. Üzerine pudra şekeri serpin, bal veya meyveyle süsleyin.