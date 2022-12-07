Yumuşacık pankek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi bu lezzet damaklarda eşsiz bir şölen yaratıyor!

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu tarifi özellikle çocuklar çok seviyor. Reçel, bal, çikolata gibi tatlılarla lezzetlendireceğiniz bu lezzeti yapması da sadece 15 dakika sürüyor. Kahvaltı için pratik bir tat arıyorsanız bu tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:46
  • 3-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 227 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Sıvı yağ
  • Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yumurta ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpalım.
  2. Ardından süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpalım.
  3. Sonra teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, fırça yardımı ile her tarafına dağıtalım.
  4. Hamuru kızgın tavaya bir kaşık yardımıyla dökün. Göz göz olmaya başlayınca ters çevirin.
  5. Sonra pişen pankekleri servis tabağına alın.
  6. Ardından üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

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