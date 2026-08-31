20 dakikada hazır! Ağızda dağılan brownie tarifi

MALZEMELER
150 g tereyağı
200 g bitter çikolata
3 yumurta
180 g toz şeker
1 paket vanilin
100 g un
2 yemek kaşığı kakao
1 çimdik tuz
İsteğe bağlı 80 g ceviz veya fındık
YAPILIŞI
Fırını 170°C'ye ısıtın.
Tereyağını eritin. Ocaktan aldıktan sonra bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin.
Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri 2-3 dakika çırpın.
Çikolatalı tereyağı karışımını yumurtalara ekleyin ve karıştırın.
Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin. Fazla çırpmadan spatulayla karıştırın.
İsterseniz ceviz veya fındık ekleyin.
Yağlı kağıt serilmiş yaklaşık 20×20 cm bir kalıba karışımı dökün.
170°C'de 20-25 dakika pişirin. Ortası hafif nemli kalmalıdır.
Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Daha yoğun bir kıvam için buzdolabında 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!