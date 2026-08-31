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20 dakikada hazır! Ağızda dağılan brownie tarifi

20 dakikada hazır, dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve yoğun çikolatalı bir brownie! Üstelik yapımı o kadar kolay ki, canınız tatlı istediğinde hemen hazırlayabilirsiniz. İşte tam kıvamında, ağızda dağılan brownie tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:57

YAPILIŞI

MALZEMELER

150 g tereyağı

200 g bitter çikolata

3 yumurta

180 g toz şeker

1 paket vanilin

100 g un

2 yemek kaşığı kakao

1 çimdik tuz

İsteğe bağlı 80 g ceviz veya fındık

YAPILIŞI

Fırını 170°C'ye ısıtın.

Tereyağını eritin. Ocaktan aldıktan sonra bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri 2-3 dakika çırpın.

Çikolatalı tereyağı karışımını yumurtalara ekleyin ve karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin. Fazla çırpmadan spatulayla karıştırın.

İsterseniz ceviz veya fındık ekleyin.

Yağlı kağıt serilmiş yaklaşık 20×20 cm bir kalıba karışımı dökün.

170°C'de 20-25 dakika pişirin. Ortası hafif nemli kalmalıdır.

Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Daha yoğun bir kıvam için buzdolabında 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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