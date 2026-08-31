20 dakikada hazır! Ağızda dağılan brownie tarifi

MALZEMELER

150 g tereyağı

200 g bitter çikolata

3 yumurta

180 g toz şeker

1 paket vanilin

100 g un

2 yemek kaşığı kakao

1 çimdik tuz

İsteğe bağlı 80 g ceviz veya fındık

YAPILIŞI

Fırını 170°C'ye ısıtın.

Tereyağını eritin. Ocaktan aldıktan sonra bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri 2-3 dakika çırpın.

Çikolatalı tereyağı karışımını yumurtalara ekleyin ve karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin. Fazla çırpmadan spatulayla karıştırın.

İsterseniz ceviz veya fındık ekleyin.

Yağlı kağıt serilmiş yaklaşık 20×20 cm bir kalıba karışımı dökün.

170°C'de 20-25 dakika pişirin. Ortası hafif nemli kalmalıdır.

Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Daha yoğun bir kıvam için buzdolabında 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!