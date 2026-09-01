Bir dilim yetmiyor! Ağızda dağılan haşhaşlı limonlu kek

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

½ su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı mavi haşhaş

1 adet limonun kabuğu (ince rendelenmiş)

2 yemek kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Üzeri için (isteğe bağlı limonlu sos)

1 su bardağı pudra şekeri

2–3 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Fırını 170°C (alt-üst ayar) olacak şekilde önceden ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri 4–5 dakika, karışım açık renk alıp kabarana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Limon kabuğu rendesi, limon suyu ve haşhaşı ilave edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula veya mikserin düşük devriyle sadece homojen olana kadar karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Yaklaşık 40–50 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır.

Kek tamamen ılınınca üzerine limonlu sosu gezdirin.

Püf Noktaları

Limon kabuğunun sadece sarı kısmını rendeleyin; beyaz kısmı acılık verebilir.

Haşhaşı kullanmadan önce 5 dakika suda bekletip süzerseniz daha yumuşak bir doku elde edebilirsiniz (isteğe bağlı).

Keki fırının ilk 30 dakikasında açmayın.

Daha yoğun limon aroması için limon kabuğunu 2 limondan kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!