Bu kadar kolay olmasına inanamayacaksınız! Çikolatalı kek tarifi

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

80–100 g çikolata (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın.

Yumurta ve şekeri 3–4 dakika, köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Kakao, un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

İsterseniz doğranmış çikolatayı hamura ekleyin.

Kek kalıbını yağlayın ve hamuru kalıba dökün.

180°C'de yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

İlk 30 dakika fırının kapağını açmayın. Kürdanı kekin ortasına batırın; temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.

Keki fırından çıkarıp biraz soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!