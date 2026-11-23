MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Karışım köpük köpük olup rengi açılana kadar mikserle çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

İri kırılmış cevizleri ve isteğe bağlı olarak tarçını ekleyin. Spatula yardımıyla tüm malzemeleri harmanlayın.

Kek kalıbını yağlayın ve hazırladığınız kek harcını kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla kontrol edin. Kürdan temiz çıkıyorsa keki fırından alın.

Bir süre dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

Püf noktası: Cevizleri kek harcına eklemeden önce bir miktar unla harmanlayın. Böylece pişirme sırasında dibe çökmelerini önleyebilirsiniz.