Roza Yemek Tarifleri Kekler Çay saatlerinin yeni yıldızı: Tam ölçülü yumuşacık kakaolu kek!

Çay saatlerinin yeni yıldızı: Tam ölçülü yumuşacık kakaolu kek!

Çay saatlerinin vazgeçilmez klasiği olan kakaolu kek, doğru teknikler uygulandığında pastane kalitesinde bir lezzete dönüşüyor. Evde bulunan temel malzemelerle hazırlanan bu tarif, kabarık yapısı ve süngerimsi dokusuyla her diliminde dengeli bir lezzet sunuyor. Kekin istenilen süngerimsi kıvama ulaşması ve pişerken sönmemesi için malzeme sıcaklığından karıştırma süresine kadar dikkat edilmesi gereken birkaç kritik nokta bulunuyor. İşte çökme yapmayan, tam ölçülü ve garantili kakaolu kek tarifi:

Giriş Tarihi: 06.08.2026 08:51

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Yapılışı

Fırını 170°C'ye önceden ısıtın.

Yumurta ve şekeri 4-5 dakika, rengi açılıp köpürene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ekleyin.

Spatula veya mikserin düşük devriyle pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Yağlanmış ve hafif unlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 35–45 dakika pişirin. İlk 30 dakika fırının kapağını açmayın.

Kürdan testi temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır. Kalıpta 10 dakika dinlendirdikten sonra çıkarın.

Püf Noktaları

Malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

Unu fazla karıştırmamaya özen gösterin.

İsterseniz içine damla çikolata, ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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