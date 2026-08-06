Çay saatlerinin yeni yıldızı: Tam ölçülü yumuşacık kakaolu kek!

MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Yapılışı
Fırını 170°C'ye önceden ısıtın.
Yumurta ve şekeri 4-5 dakika, rengi açılıp köpürene kadar çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
Un, kakao, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ekleyin.
Spatula veya mikserin düşük devriyle pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Yağlanmış ve hafif unlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 35–45 dakika pişirin. İlk 30 dakika fırının kapağını açmayın.
Kürdan testi temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır. Kalıpta 10 dakika dinlendirdikten sonra çıkarın.
Püf Noktaları
Malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin daha iyi kabarmasını sağlar.
Unu fazla karıştırmamaya özen gösterin.
İsterseniz içine damla çikolata, ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!