Çayın yanına en çok yakışan lezzet! Puf puf kıvamıyla tam ölçülü kek tarifi

Dışı hafif kızaran, içi ise yumuşacık kalan bu kek tarifiyle mutfağınızı mis gibi kokular saracak. Az malzemeyle hazırlanan tarif, kıvamıyla herkesin favorisi olmaya aday.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 07:44

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis edin.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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