Cevizli kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Malzemeler:
Üç adet yumurta
1,5 su bardağı esmer şeker
100 gram tereyağı
Yarım su bardağı süt
Bir su bardağı ceviz içi
İki su bardağı un
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Kek kalıbını yağlamak için:
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Yumurtaları ve esmer şekeri şeker eriyene kadar karıştırın.
Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve yaklaşık 1-2 dakika boyunca çırpın.
Sütü de ilave edin ve malzemeleri karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin ardından bir mikser yardımı ile çırpın.
Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırın ve içerisine ekleyip karıştırın.
Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Sonrasında ise harcı kek kalıbının içine ekleyin.
Üzerine bir miktar kırılmış ceviz ve esmer şeker serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.
Pişen keki fırından çıkarın ve bir süre dinlendirin.
Cevizli kekiniz hazır!