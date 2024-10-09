Cevizli kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Çay sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kek tarifinin cevizli hali ile karşınızdayız. Bu enfes lezzetli kekin harcını kek kalıbına döküp fırına koyduktan sonra mutfağınıza yaymış olduğu koku adeta iştahınızı açtıracak. Puf puf kıvamı ile kendine hayran bıraktıracak cevizli kek tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:54

YAPILIŞI

Malzemeler:
Üç adet yumurta
1,5 su bardağı esmer şeker
100 gram tereyağı
Yarım su bardağı süt
Bir su bardağı ceviz içi
İki su bardağı un
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Kek kalıbını yağlamak için:
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Yumurtaları ve esmer şekeri şeker eriyene kadar karıştırın.
Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve yaklaşık 1-2 dakika boyunca çırpın.
Sütü de ilave edin ve malzemeleri karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin ardından bir mikser yardımı ile çırpın.
Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırın ve içerisine ekleyip karıştırın.
Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Sonrasında ise harcı kek kalıbının içine ekleyin.
Üzerine bir miktar kırılmış ceviz ve esmer şeker serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.
Pişen keki fırından çıkarın ve bir süre dinlendirin.
Cevizli kekiniz hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA