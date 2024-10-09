Cevizli kek tarifi: Çayın yanına enfes lezzet...

Üç adet yumurta

1,5 su bardağı esmer şeker

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı süt

Bir su bardağı ceviz içi

İki su bardağı un

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Yumurtaları ve esmer şekeri şeker eriyene kadar karıştırın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve yaklaşık 1-2 dakika boyunca çırpın.

Sütü de ilave edin ve malzemeleri karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin ardından bir mikser yardımı ile çırpın.

Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırın ve içerisine ekleyip karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Sonrasında ise harcı kek kalıbının içine ekleyin.

Üzerine bir miktar kırılmış ceviz ve esmer şeker serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

Pişen keki fırından çıkarın ve bir süre dinlendirin.

Cevizli kekiniz hazır!