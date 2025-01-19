Cevizli muzlu kek tarifi: Tatlı krizlerine çözüm oluyor
Kek yapmak, bazen en keyifli anlardan biri olabilir. Özellikle olgunlaşmış muzlar ve cevizle birleşince, ortaya hem nefis hem de sağlıklı bir tatlı çıkar. Cevizli muzlu kek, kahve saatlerinizin ya da çay molalarınızın vazgeçilmezi olmaya aday! Hem pratik hem de lezzetli bu tarif, ailenizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak. İşte bu mükemmel kekin tarifi...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:26Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:26
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet olgun muz
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilin
1/2 su bardağı ceviz içi (kırılmış)
Bir tutam tuz
Yapılışı:
Fırını 180°C'ye ısıtın. Kek kalıbınızı yağlayın veya unlayın.
Muzları bir çatal ile iyice ezin.
Bir kabın içinde yumurtaları ve şekeri çırpın. Ardından sıvı yağ, süt ve ezilmiş muzları ekleyip karıştırın.
Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu başka bir kapta karıştırın.
Kuru malzemeleri, sıvı karışıma ekleyin ve tahta bir kaşık veya mikserle karıştırın.
Karışıma cevizleri ekleyip, tekrar karıştırın.
Hamuru kalıba dökün ve yaklaşık 40-45 dakika kadar, kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.
Kek piştikten sonra, fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Afiyet olsun!