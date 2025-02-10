Cevizli tarçınlı kek: Mutfağınızdan eksik olmayacak!

Evinizi tarçın kokusuyla saracak ve cevizle beraber oldukça güzel bir uyum yakalayacak olan bu kek tarifi, çay ve kahve yanında eşinize, dostunuza ikram etmeniz için güzel bir alternatif. Oldukça zahmetsiz ve kısa sürede yapabileceğiniz bu kek tarifi çay saatlerinde vazgeçemeyeceğiniz bir tatlı olacak.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:10

YAPILIŞI

Malzemeler

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı su bardağı un (kıvamına göre yavaş yavaş ekleyin)

2 adet yumurta

1 küçük havuç

1 kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 portakalın suyu ve kabukları

Pudra şekeri (üzeri için)

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, portakal suyu ve kabuğu, vanilya, tarçın ve kabartma tozlarını ekleyin ve karıştırın.

Havucu rendeleyin ve iri kıyılmış ceviz ile birlikte karışımın içerisine katın.

Unun kıvamını ayarlamak için yavaş yavaş kontrollü şekilde ekleyin ve sptatula yardımıyla karıştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kekiniz soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin ve kekiniz servise hazır hale gelsin.

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