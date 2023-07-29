Çikolatalı cupcake tarifi! Kokusu ve tadıyla mest edecek

Kek formları arasında en çok sevilenlerden biri olan çikolatalı cupcake, hem porsiyonluk olması hem de yoğun lezzetiyle davetlerin ve partilerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Üstelik kolaylıkla hazırlanan bu cupcake seçenekleri, kolaylıkla hazırlayıp sofralarınıza koymanızı sağlıyor. İşte en lezzetli çikolatalı cupcake tarifi...

Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:27
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Çocuk Partisi Ev Partisi Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı kakao tozu
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı (1 çubuk) tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 2 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1/2 su bardağı süt
  • 100 gram sütlü çikolata (rendelenmiş veya küçük parçalara bölünmüş)

Krema için:

  • 1 su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1/2 çay kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

  • Fırını önceden 180°C dereceye ayarlayın ve muffin tepsisine kağıt cupcake kapları yerleştirin.
  • Bir karıştırma kabında un, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu birleştirin.
  • Başka bir büyük kasede tereyağı ve toz şekeri kremsi bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek iyice karıştırın. Son olarak vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.
  • Un karışımını, süt ile sıvı karışıma ekleyin. Karışımı iyice çırparak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Rendelenmiş veya parçalara bölünmüş çikolatayı ekleyin ve hafifçe karıştırın.
  • Cupcake kaplarına hazırladığınız hamuru paylaştırın, yaklaşık 2/3 oranında doldurun.
  • Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Çöp şiş veya kürdan testi yaparak, cupcakes'in piştiğinden emin olun. Kürdanı cupcakes'in ortasına batırın, temiz çıkarsa pişmiş demektir.
  • Pişen cupcakes'leri fırından çıkarın ve tamamen soğumaları için ızgara üzerinde bırakın.
  • Krema için, bir kasede kremayı pudra şeker ve vanilya özütü ile birlikte iyice çırpın.
  • Soğuyan cupcakes'lerin üzerine krema sıkma torbası veya spatula yardımıyla dilediğiniz gibi süsleyin.

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