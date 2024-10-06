Enfes kokusu ve lezzeti ile: Portakallı kek tarifi

Enfes kış meyvelerinden biri olan portakal, havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte çayın yanında yerini almaya hazır. Fırında piştikçe portakalın enfes kokusu tüm mutfağınıza yayılacak ve iştah açtıracak. Damak zevkinize göre içerisine ceviz, fındık ya da badem ekleyebileceğin bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 06.10.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 08:33

YAPILIŞI

Malzemeler:
Üç adet yumurta
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
Yarım su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Bir yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
İki paket vanilya
Bir yemek kaşığı tereyağı (kek kalıbını yağlamak için)
Yapılışı:
Oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz yumurtaları şeker ile birlikte bir kap içerisine alıp güzel bir şekilde çırpın.
Sıvı yağ ve portakal suyunu da ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek hazırlamış olduğunuz harcın içine ekleyip kıvam alana kadar çırpın.
Kek kalıbını güzel bir şekilde yağlayın ve harcı içerisine aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Pişen keki oda sıcaklığında soğutun sonrasında dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.
Portakallı kekiniz hazır!

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