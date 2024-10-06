Enfes kokusu ve lezzeti ile: Portakallı kek tarifi

Üç adet yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Bir yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

İki paket vanilya

Bir yemek kaşığı tereyağı (kek kalıbını yağlamak için)

Yapılışı:

Oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz yumurtaları şeker ile birlikte bir kap içerisine alıp güzel bir şekilde çırpın.

Sıvı yağ ve portakal suyunu da ekleyerek çırpma işlemine devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek hazırlamış olduğunuz harcın içine ekleyip kıvam alana kadar çırpın.

Kek kalıbını güzel bir şekilde yağlayın ve harcı içerisine aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Pişen keki oda sıcaklığında soğutun sonrasında dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.

Portakallı kekiniz hazır!