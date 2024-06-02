Ev yapımı brownie tarifi: Tadına doyum olmaz

Evde yapabileceğiniz en tatlı ve en pratik tariflerden biri olan brownie, çikolata severlerin kalbini fethetmeye hazır. Yoğun çikolata aromasıyla ve yumuşacık dokusuyla bu tarif, hem misafirlerinizi hem de ailenizi mutlu etmek için mükemmel bir seçenek. İşte ev yapımı brownie tarifi...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:25Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:25
12 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
200 gram bitter çikolata
200 gram tereyağı
4 büyük boy yumurta
200 gram toz şeker
100 gram un
50 gram kakao tozu
1 çay kaşığı vanilya özütü
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Fırını önceden 180°C'ye ısıtın. Brownie kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.
Bir tencerede tereyağını ve bitter çikolatayı kısık ateşte eritin. Karıştırarak eritme işlemini tamamlayın ve tencereyi ocaktan alın.
Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle çırpın, açık sarı renk alana kadar çırpın.
Erimiş çikolata ve tereyağını, vanilya özütünü ve bir tutam tuzu yumurta karışımına ekleyin. Karıştırın.
Unu ve kakao tozunu ekleyerek spatula veya tahta kaşıkla karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Hazırladığınız karışımı yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz brownie kalıbına dökün.
Önceden ısıttığınız fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırının sıcaklığına ve brownienin kalınlığına göre değişebilir, kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.
Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bekletin. Daha sonra dilimleyip üzerine çikolata sos dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!