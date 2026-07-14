Fırından çıkar çıkmaz bitiyor! Yumuşacık kirazlı kakaolu kek tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

250–300 g taze kiraz (çekirdekleri çıkarılmış)

1 yemek kaşığı un (kirazları bulamak için)

Üzeri için (isteğe bağlı)

Pudra şekeri

Rendelenmiş bitter çikolata

YAPILIŞI

Fırını 170°C'ye önceden ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri 4–5 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Kirazları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın, fazla suyunu kurulayın ve 1 yemek kaşığı unla hafifçe karıştırın.

Kirazların yarısını hamura ekleyin, kalanını kekin üzerine serpiştirin.

Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 40–45 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin.

Kek soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri veya rendelenmiş çikolata serpip servis edin.

Püf Noktaları

Kirazları unlamak, pişerken dibe çökmelerini azaltmaya yardımcı olur.

Ekşi kiraz kullanıyorsanız şekeri 1–2 yemek kaşığı artırabilirsiniz.

Daha yoğun çikolata lezzeti için hamura 50–80 g damla çikolata ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!