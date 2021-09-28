Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır?

Çay sohbetlerinize, altın gününüze ve özel günlerinize eşlik etmesi için akla gelen tariflerden ilki havuçlu cevizli kektir. En lezzetli kek çeşitlerinden biri olan havuçlu cevizli kek hem yetişkinlerin hem de çocukların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Tarçın sevmeyenler için tarçınsız da yapılabilen havuçlu cevizli kek için en pratik ve lezzetli kek tarifini sizler için hazırladık. İşte yemeye doyamayacağınız, kabaran ve yumuşak dokusu ile gönüllerde taht kuran havuçlu cevizli kek tarifi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 15:06
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 65 dakika

MALZEMELER

  • 3 su bardağı beyaz un
  • 3 tane orta boy yumurta
  • 200 gr toz şeker
  • 200 mililitre süt
  • 200 mililitre su
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 2 adet orta boy havuç
  • 1 tane kabartma tozu
  • 1 tane vanilya
  • Arzuya göre tarçın
  • Arzuya göre üst süslemesi için krema

AŞÇININ NOTU

• Havuçlu cevizli kek yapımı tamamlandıktan sonra servis önerisi olarak krema, çikolata ve mevsim meyvelerini de tercih edebilirsiniz. • Soğuyan kekinizi kalıptan çıkararak dilimleyin. • Ayrı bir kapta karıştırdığınız kremayı kekinizin üstüne dökün ve servis edin. Çay saatlerinizin en keyifli anına eşlik eden lezzetli havuçlu cevizli keki afiyetle yiyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Yumurta ve şekeri derin bir kap içerisinde mikser ile köpük olana kadar çırpın.
  • Çırpılan yumurta ve şekerin içerisine sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
  • Diğer taraftan soyduğunuz ve rendelediğiniz havuçların suyunu sıkın. Aksi halde kekiniz hamurlaşacaktır.
  • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Ardından elekten geçirerek sıvı karışımınız ile birleştirin. Öğütülmüş cevizleri de ekledikten sonra kekinizin karışımı tamamlanacaktır.
  • Fırın tepsisini, kekinizin yapışmaması için yağlayın.
  • Ardından hazırladığınız kek karışımını yağladığınız fırın tepsisine dökün.
  • Fırını önceden 160 derece 10 dakika ısıtın.
  • Isıtılan fırın içine kekinizi yerleştirin ve 30 dakika pişmeye bırakın.
  • Kekinizin en iyi şekilde kabarması için ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın.
  • 30 dakika sonra ince tahta bir çubuk ile kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin.
  • Pişen kekinizi fırından çıkararak soğumaya bırakın. Soğumadan kalıptan çıkarırsanız kekiniz dağılacaktır.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA