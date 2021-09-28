Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Havuçlu cevizli kek yapımı tamamlandıktan sonra servis önerisi olarak krema, çikolata ve mevsim meyvelerini de tercih edebilirsiniz. • Soğuyan kekinizi kalıptan çıkararak dilimleyin. • Ayrı bir kapta karıştırdığınız kremayı kekinizin üstüne dökün ve servis edin. Çay saatlerinizin en keyifli anına eşlik eden lezzetli havuçlu cevizli keki afiyetle yiyebilirsiniz.