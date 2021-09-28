Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 3 su bardağı beyaz un
- 3 tane orta boy yumurta
- 200 gr toz şeker
- 200 mililitre süt
- 200 mililitre su
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 2 adet orta boy havuç
- 1 tane kabartma tozu
- 1 tane vanilya
- Arzuya göre tarçın
- Arzuya göre üst süslemesi için krema
AŞÇININ NOTU
• Havuçlu cevizli kek yapımı tamamlandıktan sonra servis önerisi olarak krema, çikolata ve mevsim meyvelerini de tercih edebilirsiniz.
• Soğuyan kekinizi kalıptan çıkararak dilimleyin.
• Ayrı bir kapta karıştırdığınız kremayı kekinizin üstüne dökün ve servis edin. Çay saatlerinizin en keyifli anına eşlik eden lezzetli havuçlu cevizli keki afiyetle yiyebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Yumurta ve şekeri derin bir kap içerisinde mikser ile köpük olana kadar çırpın.
- Çırpılan yumurta ve şekerin içerisine sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
- Diğer taraftan soyduğunuz ve rendelediğiniz havuçların suyunu sıkın. Aksi halde kekiniz hamurlaşacaktır.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Ardından elekten geçirerek sıvı karışımınız ile birleştirin. Öğütülmüş cevizleri de ekledikten sonra kekinizin karışımı tamamlanacaktır.
- Fırın tepsisini, kekinizin yapışmaması için yağlayın.
- Ardından hazırladığınız kek karışımını yağladığınız fırın tepsisine dökün.
- Fırını önceden 160 derece 10 dakika ısıtın.
- Isıtılan fırın içine kekinizi yerleştirin ve 30 dakika pişmeye bırakın.
- Kekinizin en iyi şekilde kabarması için ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın.
- 30 dakika sonra ince tahta bir çubuk ile kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin.
- Pişen kekinizi fırından çıkararak soğumaya bırakın. Soğumadan kalıptan çıkarırsanız kekiniz dağılacaktır.