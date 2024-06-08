Havuçlu kek tarifi: Bir dilim yiyen bir daha istiyor
Havuçlu kek, özellikle nemli dokusu ve lezzetli aromasıyla birçok kişinin favori tatlılarından biridir. İçindeki havucun kattığı doğal tatlılık ve ceviz parçalarının kattığı çıtırlık ile bu kek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Ancak bu tarifi bir adım öteye taşıyarak üzerine beyaz çikolata sosu eklediğimizde, tatlı keyfiniz bambaşka bir boyuta taşınıyor. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:15Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:16
12 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
575 kcal
MALZEMELER
3 adet büyük boy havuç (rendelenmiş)
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)
1 su bardağı ceviz içi (dövülmüş)
1 paket vanilin
Sosu için:
200 ml krema
200 gram beyaz çikolata
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.
Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpılmalıdır.
Sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.
Un, kabartma tozu, tarçın ve zencefili ayrı bir kapta karıştırın ve bu kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyerek iyice karıştırın.
Dövülmüş cevizleri ve vanilini ekleyin ve son kez karıştırın.
Kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
Keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
Kremayı küçük bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın.
Beyaz çikolataları küçük parçalara bölün ve ısıttığınız kremanın içine ekleyin.
Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Sos pürüzsüz bir kıvam almalıdır.
Sosu kekin üzerine dökün ve biraz soğumaya bırakın. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!