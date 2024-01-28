Hem sağlıklı hem lezzetli: Kinoa kek tarifi

Kek sevenler için en sağlıklı tarifle geldik! Yumuşacık dokusuyla çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu kek tarifinde besleyici özelliğiyle dikkat çeken kinoa var. İşte bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz kinoa kek tarifi...

Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:20

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kinoa unu
  • Yarım su bardağı tam buğday unu
  • 3 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilin özütü
  • 1/2 su bardağı kakao tozu
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye (önceden ısıtılmış) ayarlayın. Kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt ile kaplayın.

Pişirilmiş ve soğumuş kinoayı bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.

Geniş bir karıştırma kabında, yumurtaları çırpın. Sıvı yağı, yoğurdu, toz şekeri ve vanilin özütünü ekleyip iyice karıştırın.

Kinoa püresini bu karışıma ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri, sıvı karışıma ekleyin ve karışım homojen olana kadar karıştırın.

Eğer kullanacaksanız, dövülmüş ceviz veya fındığı ekleyin ve karıştırın.

Hazırlanan karışımı yağlanmış veya yağlı kağıt kaplı kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika boyunca pişirin. Kek, kürdan veya bıçak saplayarak yapılan bir testte temiz çıkana kadar pişirilmelidir.

Kekinizi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından dilimleyip servis yapabilirsiniz.

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