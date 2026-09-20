Roza Yemek Tarifleri Kekler Kabarmasına hayran kalacaksınız! Tam ölçülü kakaolu kek tarifi

Kabarmasına hayran kalacaksınız! Tam ölçülü kakaolu kek tarifi

Çayın yanına şöyle mis gibi kokan, yumuşacık ve bol kakaolu bir kek olsa kim hayır diyebilir ki? Üstelik hazırlaması oldukça kolay ve evde bulunan malzemelerle yapılıyor. Fırından çıktığı anda mutfağı saracak nefis kokusuyla herkesi sofraya çağıracak bu kakaolu kek, hem günlük atıştırmalık hem de misafir ikramı için harika bir seçenek. Şimdi gelin, tam kıvamında ve pamuk gibi bir kakaolu kek nasıl yapılır, birlikte hazırlayalım!

Giriş Tarihi: 20.09.2026 08:51

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri, rengi açılıp köpürene kadar 3–4 dakika çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Spatula veya mikserin düşük ayarıyla, fazla çırpmadan karıştırın.

Yağlanmış yaklaşık 24 cm'lik kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Ortasına kürdan batırın; temiz çıkıyorsa kek hazırdır. İlk 25–30 dakika fırının kapağını açmayın.

Püf noktası: Daha yoğun çikolata tadı için hamura 80–100 g damla çikolata ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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