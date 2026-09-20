Kabarmasına hayran kalacaksınız! Tam ölçülü kakaolu kek tarifi

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri, rengi açılıp köpürene kadar 3–4 dakika çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Spatula veya mikserin düşük ayarıyla, fazla çırpmadan karıştırın.

Yağlanmış yaklaşık 24 cm'lik kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Ortasına kürdan batırın; temiz çıkıyorsa kek hazırdır. İlk 25–30 dakika fırının kapağını açmayın.

Püf noktası: Daha yoğun çikolata tadı için hamura 80–100 g damla çikolata ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!