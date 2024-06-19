Kakaolu ıslak kek tarifi: Çayın yanına vazgeçilmez lezzet
Kakaolu ıslak kek, yoğun çikolata tadıyla tatlı krizlerini dindiren ve yumuşacık dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakan harika bir tatlıdır. Çay saatlerinde, özel davetlerde ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz keyifli anlarda mükemmel bir ikramdır. Bu eşsiz lezzeti hazırlamak ise düşündüğünüzden çok daha kolay! İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:51Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:51
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
580 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
1,5 su bardağı un
Sos için:
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
1/2 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.
Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta mikserle çırpın, karışım beyazlaşana kadar devam edin.
Süt ve sıvı yağı ekleyin, karıştırın.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Karışımı yağlanmış bir fırın tepsisine dökün.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan veya bıçak batırarak test edebilirsiniz; temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
Sos malzemelerini (süt, toz şeker, kakao, sıvı yağ) bir tencereye alın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak şeker eriyene kadar pişirin. Kaynamasına gerek yok, sadece şekerin erimesi yeterlidir.
Fırından çıkan keki biraz soğuduktan sonra dilimleyin.
Hazırladığınız sosu kekin her yerine eşit şekilde dökün.
Kekin sosu iyice çekmesi için en az 1-2 saat buzdolabında bekletin.
Kakaolu ıslak kekiniz servise hazır! İsteğe bağlı olarak üzerine Hindistan cevizi, ceviz, fındık veya dondurma ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!