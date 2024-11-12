Kaşnika tarifi: Pırasalı enfes lezzet…

Malzemeler:
Altı sap pırasa
Yarım demet maydanoz
Üç adet yumurta
Yarım su bardağı zeytinyağı
Bir su bardağı süt
Bir paket kabartma tozu
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
3-3,5 su bardağı mısır unu
Yapılışı:
İlk olarak pırasaları ve maydanozları güzel bir şekilde doğrayıp bir kasenin içerisine alın.
Yumurta, süt ve zeytinyağını da ayrı bir kasenin içerisine alın ve çırpın.
Çırptıktan sonra içerisine tuz, kabartma tozu ve baharatları ekleyip tekrar karıştırın.
Ayrı bir kase içerisinde bekleyen pırasa ve maydanozu da içerisine ekleyin.
Son aşamada ise mısır ununu kontrollü bir şekilde ilave edin. (Kek hamuru kıvamında olması gerekiyor)
Bir borcamın içerisine yağlı kağıdı yerleştirin ve içerisine hazırlamış olduğunuz kek hamurunu dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin.
Piştikten sonra ise soğuduğunda servis edebilirsiniz.
Kaşnika hazır!