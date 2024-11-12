Kaşnika tarifi: Pırasalı enfes lezzet…

İçerisinde sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pırasanın olduğu leziz bir tarif ile karşınızdayız. Pırasalı kek olarak da bilinen yapımı oldukça pratik olan kaşnika, pırasayı sevmeyene bile sevdirecek olan bir lezzettir. Tadına doyum olmayacak, sofralarınızı şenlendirecek olan bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:01

YAPILIŞI

Malzemeler:

Altı sap pırasa

Yarım demet maydanoz

Üç adet yumurta

Yarım su bardağı zeytinyağı

Bir su bardağı süt

Bir paket kabartma tozu

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı pul biber

3-3,5 su bardağı mısır unu

Yapılışı:

İlk olarak pırasaları ve maydanozları güzel bir şekilde doğrayıp bir kasenin içerisine alın.

Yumurta, süt ve zeytinyağını da ayrı bir kasenin içerisine alın ve çırpın.

Çırptıktan sonra içerisine tuz, kabartma tozu ve baharatları ekleyip tekrar karıştırın.

Ayrı bir kase içerisinde bekleyen pırasa ve maydanozu da içerisine ekleyin.

Son aşamada ise mısır ununu kontrollü bir şekilde ilave edin. (Kek hamuru kıvamında olması gerekiyor)

Bir borcamın içerisine yağlı kağıdı yerleştirin ve içerisine hazırlamış olduğunuz kek hamurunu dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin.

Piştikten sonra ise soğuduğunda servis edebilirsiniz.

Kaşnika hazır!

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