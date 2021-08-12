Kek Tarifi - En Kolay, Pratik Kakaolu Islak Kek Tarifi

Kek tarifi yapılışı bayanlar tarafından en çok araştırılan tarifler arasında ilk sırada yer alıyor. Ani gelen misafirleriniz başta olmak üzere çayın yanına en kolay ve pratik şekilde yapabileceğiniz kek tarifi yapılışı anlatımına haberimizde yer verdik. Nefis yemek tarifleri konusunda sizlere sunduğumuz kakaolu ıslak kek tarifi yapılışı ve malzemelerini eksiksiz bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Kek nasıl yapılır sorusuna en doğru cevabı bu sayfa üzerinden bulabilirsiniz. Kakaolu ya da ıslak kek tarifi yapılışı ile malzemeleri için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz.



Önceden kekinizi yapmak için hazırlamış olduğunuz kabınıza yumurta ve şekeri ilave ediniz. Şeker ve yumurtanın beyazladığını görene kadar iyice çırpınız.

Daha sonra kabınızın içerisine kakao, süt ve sıvıyağ ekleyerek çırpma işlemine devam ediniz.

Çırptıktan sonra kekinizin üzerine sos olarak kullanmak için bir bardağını kenara ayırınız.

Daha sonra elenmiş iki su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve vanilya ekleyip yeniden çırpınız.

Yağlanmış bor camınıza karışımı döküp yüz yetmiş derece önceden ısıttığınız fırında 30-35 dakika pişiriniz.

Ayırdığımız karışımları hazırladığınız bir tavaya dökerek üzerine de 1 su bardağı süt ilave edin ve kaynaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ise soğumaya bırakınız.

Kekinizi fırından çıkarıp soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra kekin sosu iyice çekmesi için çizikler atın.

Son olarak sosunuzu kekin üzerine döktüğünüzde ıslak kek tarifini başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız.