Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Ayvalı kek tarifi…

Malzemeler:
Ayvalı kekin ayvalı katmanı için:
İki adet ayva
Yarım limon suyu
Yarım su bardağı toz şeker
Ayvalı kekin kek harcı için:
Üç adet yumurta
Bir su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı tahin
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Üç su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Yapılışı:
İlk olarak ayva kabuklarını soyarak ince ince dilimleyin.
Limon ve şekeri ekleyin ve ayvaları ovuşturun.
Ayvaları yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına sıralı olacak şekilde yerleştirin.
Kekin içi için yumurta ve şekeri çırpıp sıvı malzemeleri ekleyin. Sıvı malzemelerden hemen sonra da kuru malzemeleri eleyerek karışıma ilave edin.
Hazırlamış olduğunuz kek harcını ayvaların üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
Fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyip servis edebilirsiniz.
Ayvalı kekiniz hazır!