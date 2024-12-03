Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Ayvalı kek tarifi…

Malzemeler:

Ayvalı kekin ayvalı katmanı için:

İki adet ayva

Yarım limon suyu

Yarım su bardağı toz şeker

Ayvalı kekin kek harcı için:

Üç adet yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı tahin

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Üç su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Yapılışı:

İlk olarak ayva kabuklarını soyarak ince ince dilimleyin.

Limon ve şekeri ekleyin ve ayvaları ovuşturun.

Ayvaları yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına sıralı olacak şekilde yerleştirin.

Kekin içi için yumurta ve şekeri çırpıp sıvı malzemeleri ekleyin. Sıvı malzemelerden hemen sonra da kuru malzemeleri eleyerek karışıma ilave edin.

Hazırlamış olduğunuz kek harcını ayvaların üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyip servis edebilirsiniz.

Ayvalı kekiniz hazır!