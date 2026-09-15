Kokusuyla mest edecek! Limon soslu kek tarifi

Mutfağı saran mis gibi limon kokusu ve her lokmada hissedilen yumuşacık dokusuyla bu kek, çay saatlerinin yeni favorisi olmaya aday. Üzerine dökülen hafif ekşi ve tatlı limon sosu, keki nemlendirirken ferah lezzetini ikiye katlıyor. Üstelik kolay hazırlanışıyla ani misafirler için de nefis bir seçenek sunuyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:33
YAPILIŞI
MALZEMELER
Kek için:
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 limonun suyu
2 limonun rendelenmiş kabuğu
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Limon sosu için:
2 limonun suyu
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı nişasta
HAZIRLANIŞI
Yumurtaları ve şekeri, karışım açık renkli ve köpüklü bir kıvam alıncaya kadar çırpın.
Yoğurt, sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek kısa süre karıştırın.
Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ilave edin. Malzemeler birleşinceye kadar spatula veya mikserin düşük devriyle karıştırın.
Kek harcını yağlanmış orta boy kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır.
Sos için limon suyu, su, şeker ve nişastayı küçük bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak hafifçe koyulaşıncaya kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerine kürdanla küçük delikler açın. Ilık limon sosunu kekin üzerine yavaşça dökün.
Kek sosunu tamamen çektikten ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Üzerini limon kabuğu rendesi veya pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.