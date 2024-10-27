Mis gibi kokusu mutfağı saran enfes lezzet: Limonlu kek tarifi

Dört yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Bir adet rendelenmiş limon kabuğu

İki yemek kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Bir su bardağı süt

Üç su bardağı un

Bir paket vanilin

Bir paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri krema kıvamı elde edene kadar güzel bir şekilde çırpın.

Ardından sırasıyla; süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu içerisine ilave edip yaklaşık 2 dakika daha çırpma işlemine devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra güzel bir şekilde tekrar karıştırın.

Yağlamış olduğunuz kek kalıbına kek harcını dökün ve her tarafının eşit oranda kabarması için bir spatula yardımı ile düzeltin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Limonlu kekiniz hazır!