Mis gibi kokusu mutfağı saran enfes lezzet: Limonlu kek tarifi

Limonun kendine has aroması ve kokusu ile sofralarınızı adeta şenlendirecek olan bir tarif ile karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif, puf puf kabaran görüntüsü ve enfes lezzeti ile kendine hayran bıraktırıyor. Tadına bakan herkesin sizden tarifini isteyeceğine eminiz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 27.10.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 08:31

YAPILIŞI

Malzemeler:
Dört yumurta
Bir su bardağı toz şeker
Bir adet rendelenmiş limon kabuğu
İki yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
Bir su bardağı süt
Üç su bardağı un
Bir paket vanilin
Bir paket kabartma tozu
Kek kalıbını yağlamak için:
Bir yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Yumurta ve toz şekeri krema kıvamı elde edene kadar güzel bir şekilde çırpın.
Ardından sırasıyla; süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu içerisine ilave edip yaklaşık 2 dakika daha çırpma işlemine devam edin.
Un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra güzel bir şekilde tekrar karıştırın.
Yağlamış olduğunuz kek kalıbına kek harcını dökün ve her tarafının eşit oranda kabarması için bir spatula yardımı ile düzeltin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
Limonlu kekiniz hazır!

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